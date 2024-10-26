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Россияне в субботу несколько раз обстреляли Харьковскую область: убили гражданского в Чугуевском районе

Александр ШумилинСуббота, 26 октября 2024, 14:55
Россияне в субботу несколько раз обстреляли Харьковскую область: убили гражданского в Чугуевском районе
Фото иллюстративное

Около 11:40 российские войска обстреляли село Радьково Чугуевского района Харьковской области, попали в частный жилой дом, в результате чего погиб гражданский мужчина.

Источник: сообщение Харьковской областной военной администрации

Дословно: "Из-под завалов частного жилого дома в селе Радьково Чугуевского района, спасатели деблокировали тело погибшего 65-летнего мужчины. Еще один местный житель получил острую реакцию на стресс".

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Детали: Ранее в субботу Харьковская ОГА сообщала, что российские ночью ударили по городу Купянск, утром нанесли удар по селу Загрызово Изюмского района, а около 11:40 россияне обстреляли село Радьково Чугуевского района.

Харьковская областьРосcиявойна
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