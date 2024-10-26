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Уночі в Білорусь залетіло до 10 "Шахедів" – аналітики

Катерина ТищенкоСубота, 26 жовтня 2024, 16:45
Уночі в Білорусь залетіло до 10 Шахедів – аналітики
"Шахед", ілюстративне фото AFP via Getty Images

У ніч на суботу до Білорусі з України залетіли щонайменше 7 російських ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".

Джерело: аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: Зазначається, що на територію Білорусі заходили до 10 "Шахедів", один із них втрачено, білоруська авіація не піднімалася.

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Дрони проходили через "коридор" Славутич-Прип'ять, залітали в напрямку Брагіна, а також Пінська/Століна на південному заході країни.

Перший захід був о 02:51 "транзитним коридором" зі Славутича в бік Чорнобиля, а далі – о 04:34, 04:43, 05:19, 06:02 і 06:05.

Також було ще 3 "Шахеди", які рухалися в напрямку Білорусі, але їхній візит точно не підтверджено, це проходи о 03:20, 06:37 і о 09:38 ранку.

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Крім цього, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що один із БПЛА після заходу в Білорусь більше не повернувся в Україну, тобто був локаційно втрачений на території Білорусі.

Що передувало: За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на суботу росіяни атакували Україну за допомогою 91 дрона

Щодо ударних БпЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській області РФ.

Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще 1 ворожий БпЛА – в повітряному просторі України.

БілорусьбезпілотникиШахед
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