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Ночью в Беларусь залетело до 10 "Шахедов" – аналитики

Катерина ТищенкоСуббота, 26 октября 2024, 16:45
Ночью в Беларусь залетело до 10 Шахедов – аналитики
«Шахед», иллюстративное фото AFP via Getty Images

В ночь на субботу в Беларусь из Украины залетели не менее 7-и российских ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".

Источник: аналитический проект "Беларускі Гаюн"

Детали: Отмечается, что на территорию Беларуси заходили до 10 "Шахедов", один из них потерян, белорусская авиация не поднималась.

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Дроны проходили через "коридор" Славутич-Припять, залетали в направлении Брагина, а также Пинска/Столина на юго-западе страны.

Первый заход был в 02:51 по "транзитному коридору" из Славутича в сторону Чернобыля, а далее в 04:34, 04:43, 05:19, 06:02 и 06:05.

Также было ещё 3 "Шахеда", которые двигались в направлении Беларуси, но их заход точно не подтверждён, это проходы в 03:20, 06:37 и в 09:38 утра.

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Помимо этого, Воздушные силы ВСУ сообщили, что один из БпЛА после захода в Беларусь больше не вернулся в Украину, то есть был локационно потерян на территории Беларуси.

Что предшествовало: По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на субботу россияне атаковали Украину с помощью 91 дрона

Что касается ударных БпЛА, то в результате противовоздушного боя по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 44 вражеских БпЛА в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской области РФ.

Один БпЛА вышел из воздушного пространства в направлении Беларуси. 44 российских беспилотника локационно потеряны, еще 1 вражеский БпЛА - в воздушном пространстве Украины.

БеларусьбеспилотникиШахед
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