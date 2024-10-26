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У суботу Росія атакує ракетами і дронами: ППО знищила 44 ударні БпЛА

Валентина РоманенкоСубота, 26 жовтня 2024, 12:43
У суботу Росія атакує ракетами і дронами: ППО знищила 44 ударні БпЛА
ілюстративне фото ЗСУ

В ніч на 26 жовтень Росія здійснила комбінований ракетно-дроновий удар по Україні: протиповітряна оборона знищила 44 ударні безпілотники ворога із 91, ще 44 локаційно втрачено.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Дослівно: "У ніч на 26 жовтня 2024 року (із 19.00 25 жовтня) противник атакує Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу.

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Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 98-ти засобів повітряного нападу противника:

- 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

- 2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської обл – РФ);

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- 2 ракет невстановленого типу (із Бєлгородської обл –РФ);

- 91 ворожого БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел – РФ)".

Деталі: Ракетами ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра. На жаль, є загиблі серед цивільного населення.

Щодо ударних БпЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській області РФ.

Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще 1 ворожий БпЛА – в повітряному просторі України.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на полудень, зароза ударів з боку агресора залишається актуальною. Стежте за повідомленнями Повітряних сил.

 

ракетний ударШахедППОПовітряні сили ЗСУ
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