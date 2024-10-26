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Росіяни вдарили по Костянтинівці: є загиблий, поранено поліцейських

Катерина ТищенкоСубота, 26 жовтня 2024, 20:33
Росіяни вдарили по Костянтинівці: є загиблий, поранено поліцейських
наслідки удару по Костянтинівці, фото з Telegram Філашкіна

Внаслідок ударів авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині у суботу загинув чоловік, ще 3 людей дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, Донецька обласна прокуратура

наслідки удару по Костянтинівці, фото з Telegram Філашкіна
наслідки удару по Костянтинівці, фото з Telegram Філашкіна

Пряма мова Філашкіна: "1 людина загинула і 3 поранені внаслідок авіабомбових ударів по Костянтинівці.

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Росіяни скинули на місто дві ФАБ-250 сьогодні вдень. Всі поранені отримали необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, 9 нежитлових приміщень, 26 автомобілів, 2 газогони і 2 лінії електропередач".

 

Деталі: Водночас Зеленський у зверненні повідомив, що внаслідок удару по Костянтинівці постраждали четверо працівників поліції.

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Донецька обласна прокуратура уточнила, що о 15:40 російські війська скинули дві авіабомби на Костянтинівку. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістав 38-річний місцевий житель. Крім того, мінно-вибухові травми і контузію отримали чоловік та двоє жінок віком 55, 67 і 73 років.

Донецька областьвійна
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