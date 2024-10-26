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Россияне ударили по Константиновке: есть погибший, ранены полицейские

Катерина ТищенкоСуббота, 26 октября 2024, 20:33
Россияне ударили по Константиновке: есть погибший, ранены полицейские
последствия удара по Константиновке, фото из Telegram Филашкина

В результате ударов авиабомбами по Константиновке в Донецкой области в субботу погиб человек, еще 3 получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, Донецкая областная прокуратура

последствия удара по Константиновке, фото из Telegram Филашкина
последствия удара по Константиновке, фото из Telegram Филашкина

Прямая речь Филашкина: "1 человек погиб и 3 ранены в результате авиабомбовых ударов по Константиновке.

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Россияне сбросили на город две ФАБ-250 сегодня днем. Все раненые получили необходимую медицинскую помощь.

Повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки, 2 админздания, 9 нежилых помещений, 26 автомобилей, 2 газопровода и 2 линии электропередач".

 

Детали: В то же время, Зеленский в обращении сообщил, что в результате удара по Константиновке пострадали четверо сотрудников полиции.

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Донецкая областная прокуратура уточнила, что в 15:40 российские войска сбросили две авиабомбы на Константиновку. В результате обстрела телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил 38-летний местный житель. Кроме того, минно-взрывные травмы и контузию получили мужчина и две женщины в возрасте 55, 67 и 73 лет.

Донецкая областьвойна
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