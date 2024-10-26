У Росії розбився вертоліт Мі-2, загинуло 4 людини

У Кіровській області Росії розбився вертоліт санавіації Мі-2, загинули 4 людини.

Джерело: МНС Росії, ТАСС, телеграм-канали

Деталі: МНС Росії повідомило про "жорстку посадку" вертольота Мі-2 в лісі біля села Бєлєєнки в Кіровській області.

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На борту перебували 4 людини, всі вони загинули.

За даними телеграм-каналу Baza, на борту були пілот і три медики.

Як пише ТАСС із посиланням на дані з реєстру цивільних повітряних суден РФ, гелікоптер Мі-2, що впав, перебував в експлуатації майже 38 років.

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Водночас телеграм-канал Astra з посиланням на близький до ПКС РФ канал Fighterbomber також повідомляє, що в Керченській протоці розбився військовий вертоліт. Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки що немає.