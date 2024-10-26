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В России разбился вертолет Ми-2, погибло 4 человека

Катерина ТищенкоСуббота, 26 октября 2024, 21:18
В России разбился вертолет Ми-2, погибло 4 человека
последствия крушения Ми-8 в России, фото МЧС РФ

В Кировской области России разбился вертолет санавиации Ми-2, погибли 4 человека.

Источник: МЧС России, ТАСС, телеграм-каналы

Детали: МЧС России сообщило о "жесткой посадке" вертолета Ми-2 в лесу у деревни Белеенки в Кировской области.

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На борту находились 4 человека, все они погибли.

По данным телеграм-канала Baza, на борту были пилот и три медика.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные из реестра гражданских воздушных судов РФ, упавший вертолет Ми-2 находился в эксплуатации почти 38 лет.

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В то же время, телеграм-канал Astra со ссылкой на близкий к ВКС РФ канал Fighterbomber также сообщает, что в Керченском проливе разбился военный вертолет. Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

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