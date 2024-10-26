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На Покровському й Курахівському напрямках росіяни атакували по 40 разів – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 26 жовтня 2024, 22:17
На Покровському й Курахівському напрямках росіяни атакували по 40 разів – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

У суботу на фронті відбулося 159 боєзіткнень, при цьому по 40 ворожих атак зафіксовано на Покровському та Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Противник завдав один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 60 авіаційних ударів із застосуванням 102 КАБів, більше 550 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3,5 тисяч обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень з російськими загарбниками. Всі атаки в районах Вовчанська та Стариці відбито українськими воїнами.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки,, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. Дві атаки досі триває.

18 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни, Торське, Зарічне, Серебрянка та Григорівка. Триває одне боєзіткнення поблизу Серебрянки.

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На Сіверському напрямку окупанти двічі атакували в районі Білогорівки, успіху не мали.

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Щербинівка та Торецьк чотири рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. П’ять атак ще триває.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Красного Яру, Миколаївки та Селидового. Загалом, 36 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще чотири боєзіткнення – триває.

За наявною інформацією, за суботу втрати агресора на даному напрямку склали близько 300 осіб вбитими та пораненими. Знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, один мотоцикл та одну багі. Окрім того, вісім автомобілів, три міномети та один мотоцикл були пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 40 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Ізмайлівка, Степанівка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Гостре, Дальнє, Антонівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка. Підрозділи Сил оборони відбили 33 атаки противника, сім атак тривають досі.

На Времівському напрямку українськими воїнами зупинено один штурм окупантів в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбито оборонцями протягом дня поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація РФ продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 34 КАБ.

Генштабвійна
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