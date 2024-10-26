На Покровском и Кураховском направлениях россияне атаковали по 40 раз – Генштаб

В субботу на фронте произошло 159 боестолкновений, при этом по 40 вражеских атак зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 60 авиационных ударов с применением 102 УАБов, более 550 ударов дронами-камикадзе и совершил более 3,5 тысяч обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

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На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений с российскими захватчиками. Все атаки в районах Волчанска и Старицы отбиты украинскими воинами.

На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызово, Вишневого, Берестового и Першотравневого. Две атаки до сих пор продолжаются.

18 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Грековка, Макеевка, Терны, Торское, Заречное, Серебрянка и Григорьевка. Продолжается одно боестолкновение вблизи Серебрянки.

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На Северском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Белогоровки, успеха не имели.

Враг девять раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Щербиновка и Торецк четыре раза получили жесткий отпор от защитников. Пять атак еще продолжается.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Красного Яра, Николаевки и Селидово. В общем, 36 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще четыре боестолкновения – продолжаются.

По имеющейся информации, за субботу потери агрессора на данном направлении составили около 300 человек убитыми и ранеными. Уничтожено пять единиц автомобильной техники, один мотоцикл и одну багги. Кроме того, восемь автомобилей, три миномета и один мотоцикл были повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 40 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Измайловка, Степановка, Новодмитровка, Новоселидовка, Острое, Дальнее, Антоновка, Константиновка, Елизаветовка, Екатериновка. Подразделения Сил обороны отбили 33 атаки противника, семь атак продолжаются.

На Времовском направлении украинскими воинами остановлен один штурм оккупантов в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении одна безуспешная атака врага отбита защитниками в течение дня вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские воины пять раз отражали атаки российских захватчиков.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация РФ продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 21 авиационном ударе с применением 34 УАБ.