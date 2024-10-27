Нічна атака окупантів: на Київщині працює ППО, у Сумах зникло світло
Неділя, 27 жовтня 2024, 01:50
Внаслідок ворожої атаки в ніч на 27 жовтня у місті Суми зникло світло, триває робота ППО по російських дронах на околицях столиці.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, керівник Центру протидії дезінформації
Деталі: Кличко повідомив, що у передмістях та столиці триває робота сил ППО. Групи ворожих дронів рухаються в бік Києва.
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Глава ЦПК зазначив, що в Сумах зникло світло внаслідок атаки "Шахедів".