Нічна атака окупантів: на Київщині працює ППО, у Сумах зникло світло

Внаслідок ворожої атаки в ніч на 27 жовтня у місті Суми зникло світло, триває робота ППО по російських дронах на околицях столиці.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, керівник Центру протидії дезінформації

Деталі: Кличко повідомив, що у передмістях та столиці триває робота сил ППО. Групи ворожих дронів рухаються в бік Києва.

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Глава ЦПК зазначив, що в Сумах зникло світло внаслідок атаки "Шахедів".