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Ночная атака оккупантов: в Киевской области работает ПВО, в Сумах пропал свет

Алена МазуренкоВоскресенье, 27 октября 2024, 01:50
Ночная атака оккупантов: в Киевской области работает ПВО, в Сумах пропал свет
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В результате вражеской атаки в ночь на 27 октября в городе Сумы исчез свет, продолжается работа ПВО по российским дронам в окрестностях столицы.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко, руководитель Центра противодействия дезинформации

Детали: Кличко сообщил, что в пригородах и столице продолжается работа сил ПВО. Группы вражеских дронов движутся в сторону Киева.

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Глава ЦПК отметил, что в Сумах исчез свет в результате атаки "Шахедов".

КиевШахедСумы
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