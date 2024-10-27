Ночная атака оккупантов: в Киевской области работает ПВО, в Сумах пропал свет

В результате вражеской атаки в ночь на 27 октября в городе Сумы исчез свет, продолжается работа ПВО по российским дронам в окрестностях столицы.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко, руководитель Центра противодействия дезинформации

Детали: Кличко сообщил, что в пригородах и столице продолжается работа сил ПВО. Группы вражеских дронов движутся в сторону Киева.

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Глава ЦПК отметил, что в Сумах исчез свет в результате атаки "Шахедов".