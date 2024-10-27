Індія та Україна розглядають співпрацю країн в оборонній промисловості

Представники України та Індії провели зустріч та обговорили перспективи співпраці країн у сфері оборонної галузі промисловості.

Джерело: Міністерство з питань стратегічних галузей

Деталі: Зокрема 26 жовтня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін провів зустріч з послом республіки Індія Раві Шанкаром та військово-морським аташе Сантошем Белліаппою.

Реклама:

Сторони обговорювали перспективи україно-індійської співпраці у сфері оборонної галузі промисловості. Сметанін зазначив, що Індія є стратегічним партнером для України.

Пряма мова Сметаніна: "Україна відкрита до розширення географії партнерств в оборонній галузі, ми готові розглядати різні форми співпраці. На даному етапі важливо вивчити можливості й потреби оборонних галузей обох наших країн, визначити проблематику та курс, яким ми будемо рухатись".

Повідомляється, що посол Індії подякував міністру за його зусилля: "Я вітаю пропозицію щодо розширення співпраці у сфері оборонних промисловостей та запевняю міністра у підтримці з боку посольства у визначенні конкретних пропозицій".