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Индия и Украина рассматривают сотрудничество стран в оборонной промышленности

Алена МазуренкоВоскресенье, 27 октября 2024, 02:57
Индия и Украина рассматривают сотрудничество стран в оборонной промышленности
фото: Министерство по вопросам стратегических отраслей

Представители Украины и Индии провели встречу и обсудили перспективы сотрудничества стран в сфере оборонной отрасли промышленности.

Источник: Министерство по вопросам стратегических отраслей

Детали: В частности 26 октября министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин провел встречу с послом республики Индия Рави Шанкаром и военно-морским атташе Сантошем Беллиаппой.

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Стороны обсуждали перспективы украино-индийского сотрудничества в сфере оборонной отрасли промышленности. Сметанин отметил, что Индия является стратегическим партнером для Украины.

Прямая речь Сметанина: "Украина открыта к расширению географии партнерств в оборонной отрасли, мы готовы рассматривать различные формы сотрудничества. На данном этапе важно изучить возможности и потребности оборонных отраслей обеих наших стран, определить проблематику и курс, которым мы будем двигаться".

Сообщается, что посол Индии поблагодарил министра за его усилия: "Я приветствую предложение по расширению сотрудничества в сфере оборонных промышленностей и уверяю министра в поддержке со стороны посольства в определении конкретных предложений".

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ИндияУкраина
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