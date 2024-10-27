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Росіяни тиснуть і просунулися поблизу Покровська та Вугледара – ISW

Альона Мазуренко Неділя, 27 жовтня 2024, 03:55
Росіяни тиснуть і просунулися поблизу Покровська та Вугледара – ISW
фото: Генштаб

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська нещодавно просунулися вперед у Глушковському районі Курської області, а також поблизу Покровська та Вугледара.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Російські війська нещодавно незначно просунулися на схід і південний схід від Покровська на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі 26 жовтня.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 25 і 26 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на східну околицю Новоторецького (на схід від Покровська), на захід від Новогродівки (на південний схід від Покровська), до терикону шахти ім. Коротченка на північний схід від Селидового (на південний схід від Покровська), а також на північ від Олександропілля (на південний схід від Покровська)".

Деталі: Крім того, російські війська нещодавно просунулися в районі Вугледара. Зокрема, свіжі опубліковані кадри вказують на те, що російські війська просунулися на захід від н.п Побєда.

Також повідомляється, що окупанти нещодавно просунулися на північ від Золотої Ниви і на північ і північний захід від Пречистівки (обидва - на заході від Вугледара).

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Пропагандисти стверджують, що російські війська просунулися на південь і захід від Богоявленки, досягли околиць Новоукраїнки і закріпилися на південно-східній околиці Шахтарського, хоча аналітики не знайшли підтвердження цих заяв.

Також повідомляється, що нещодавно українські війська розпочали, ймовірно, посилену взводну механізовану атаку на російські позиції в Глушковському районі в Курській області РФ. Українські сили провели, ймовірно, посилену механізовану атаку на схід від Нового Путі (на південний захід від Глушково).

Геолокаційні кадри вказують на те, що російські сили, ймовірно, відновили позиції на схід від Нового Путі раніше, і що українські сили, ймовірно, утримують позиції на південний схід від Нового Путі. Лінія фронту в Курській області не змінилася.

війнаКурська область Донецька область
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