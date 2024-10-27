Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне давят и продвинулись вблизи Покровска и Угледара – ISW

Алена МазуренкоВоскресенье, 27 октября 2024, 03:55
Россияне давят и продвинулись вблизи Покровска и Угледара – ISW
фото: Генштаб

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска недавно продвинулись вперед в Глушковском районе Курской области, а также вблизи Покровска и Угледара.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Российские войска недавно незначительно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска на фоне продолжения наступательных операций в этом районе 26 октября.

Реклама:

Геолокационные кадры, опубликованные 25 и 26 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на восточную окраину Новоторецкого (к востоку от Покровска), к западу от Новогродовки (к юго-востоку от Покровска), к террикону шахты им. Коротченко к северо-востоку от Селидово (к юго-востоку от Покровска), а также к северу от Александрополья (к юго-востоку от Покровска)".

Детали: Кроме того, российские войска недавно продвинулись в районе Угледара. В частности, свежие опубликованные кадры указывают на то, что российские войска продвинулись на запад от н.п Победа.

Также сообщается, что оккупанты недавно продвинулись на север от Золотой Нивы и на север и северо-запад от Пречистовки (оба - на западе от Угледара).

РЕКЛАМА:

Пропагандисты утверждают, что российские войска продвинулись на юг и запад от Богоявленки, достигли окрестностей Новоукраинки и закрепились на юго-восточной окраине Шахтерского, хотя аналитики не нашли подтверждения этим заявлениям.

Также сообщается, что недавно украинские войска начали, вероятно, усиленную взводную механизированную атаку на российские позиции в Глушковском районе в Курской области РФ. Украинские силы провели, вероятно, усиленную механизированную атаку к востоку от Нового Пути (к юго-западу от Глушково).

Геолокационные кадры указывают на то, что российские силы, вероятно, восстановили позиции к востоку от Нового Пути ранее, и что украинские силы, вероятно, удерживают позиции к юго-востоку от Нового Пути. Линия фронта в Курской области не изменилась.

войнаКурская область Донецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил генпрокурора Костина

Трамп переоделся коммунальщиком, чтобы раскритиковать слова Байдена

Россияне ночью атаковали 43 дронами и ракетами нацелились на мост в Затоке

Северная Корея запустила баллистическую ракету

В США конгрессмены просят Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной

фото, видеоВ Киеве подожгли три отделения "Укрпочты": полиция задержала студента колледжа

Все новости...
Ночная атака оккупантов: в Киевской области работает ПВО, в Сумах пропал свет
Ситуация на Покровском направлении сложная, однако контролируемая – Генштаб
Индия и Украина рассматривают сотрудничество стран в оборонной промышленности
Deep State: Оккупанты захватили Левадное и продвинулись возле Шахтерского
Последние новости
12:01
За время Курской операции украинские десантники уничтожили 3 вертолета и 146 БпЛА РФ
11:59
"Укргаздобыча" запустила новую скважину
11:55
баскетболЕвролига: "Жальгирис" вырвал победу над "Црвеной Звездой", "Панатинаикос" разгромил АСВЕЛ
11:46
видеоБаканов за время своего председательства устроил в СБУ сына – расследование УП
11:44
Кличко объяснил, почему невозможно быстро включить отопление в домах Киева
11:36
Вербовал агентов для ФСБ и шпионил для врага: СБУ задержала агента РФ на Буковине
11:34
Украинцы с 3D-принтерами бесплатно отгрузили 275 тонн продукции для военных
11:18
"Жил борьбой за Украину": на войне погиб Андрей Романюк, который участвовал в Революции Достоинства
11:15
После продажи гостиницы "Украина" вдвое выросли поступления от приватизации
10:54
Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама:
Реклама: