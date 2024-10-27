Россияне давят и продвинулись вблизи Покровска и Угледара – ISW

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска недавно продвинулись вперед в Глушковском районе Курской области, а также вблизи Покровска и Угледара.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Российские войска недавно незначительно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска на фоне продолжения наступательных операций в этом районе 26 октября.

Реклама:

Геолокационные кадры, опубликованные 25 и 26 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на восточную окраину Новоторецкого (к востоку от Покровска), к западу от Новогродовки (к юго-востоку от Покровска), к террикону шахты им. Коротченко к северо-востоку от Селидово (к юго-востоку от Покровска), а также к северу от Александрополья (к юго-востоку от Покровска)".

Детали: Кроме того, российские войска недавно продвинулись в районе Угледара. В частности, свежие опубликованные кадры указывают на то, что российские войска продвинулись на запад от н.п Победа.

Также сообщается, что оккупанты недавно продвинулись на север от Золотой Нивы и на север и северо-запад от Пречистовки (оба - на западе от Угледара).

РЕКЛАМА:

Пропагандисты утверждают, что российские войска продвинулись на юг и запад от Богоявленки, достигли окрестностей Новоукраинки и закрепились на юго-восточной окраине Шахтерского, хотя аналитики не нашли подтверждения этим заявлениям.

Также сообщается, что недавно украинские войска начали, вероятно, усиленную взводную механизированную атаку на российские позиции в Глушковском районе в Курской области РФ. Украинские силы провели, вероятно, усиленную механизированную атаку к востоку от Нового Пути (к юго-западу от Глушково).

Геолокационные кадры указывают на то, что российские силы, вероятно, восстановили позиции к востоку от Нового Пути ранее, и что украинские силы, вероятно, удерживают позиции к юго-востоку от Нового Пути. Линия фронта в Курской области не изменилась.