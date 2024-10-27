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Axios: Удар Ізраїлю підірвав можливість Ірану з виробництва балістичних ракет

Альона Мазуренко Неділя, 27 жовтня 2024, 03:45
Axios: Удар Ізраїлю підірвав можливість Ірану з виробництва балістичних ракет
Фото: Getty Images

За даними трьох ізраїльських джерел, удар Ізраїлю у відповідь по Ірану знищив критично важливий компонент іранської програми з розробки балістичних ракет.

Джерело: Axios із посиланням на джерела

Деталі: За словами джерел, знищення обладнання завдає серйозної шкоди здатності Ірану відновити свій ракетний арсенал і може утримати Іран від подальших масованих ракетних ударів по Ізраїлю.

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Джерела повідомили, що Ізраїль завдав удару по 12 "планетарних змішувачах", які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет дальнього радіусу дії, які складають основну частину ракетного арсеналу Ірану.

Високопоставлений американський чиновник підтвердив, що цей удар підриває можливості Ірану з виробництва ракет.

За словами джерел, відновлення змішувачів може зайняти щонайменше рік.

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Хоча Іран все ще має великий запас балістичних ракет, ізраїльські джерела кажуть, що той факт, що Іран не може виробляти нові балістичні ракети, також обмежить його здатність поповнювати запаси балістичних ракет своїх маріонеток.

Іранські військові заявили, що ізраїльський удар був нанесений з повітряного простору Іраку, і додали, що кілька радіолокаційних систем зазнали обмежених пошкоджень, які зараз перебувають у процесі ремонту.

Іранські військові не згадали про пошкодження заводів з виробництва ракет або безпілотників і підкреслили, що Іран залишає за собою право на відповідь.

Що було раніше: Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану. "У відповідь на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму проти держави Ізраїль армія оборони Ізраїлю завдає точних ударів по військових об'єктах в Ірані", - говориться у повідомленні.

ІранІзраїльвійнаракетний удар
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