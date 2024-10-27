Axios: Удар Израиля подорвал возможность Ирана по производству баллистических ракет

По данным трех израильских источников, ответный удар Израиля по Ирану уничтожил критически важный компонент иранской программы по разработке баллистических ракет.

Источник: Axios со ссылкой на источники

Детали: По словам источников, уничтожение оборудования наносит серьезный ущерб способности Ирана восстановить свой ракетный арсенал и может удержать Иран от дальнейших массированных ракетных ударов по Израилю.

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Источники сообщили, что Израиль нанес удар по 12 "планетарным смесителям", которые используются для производства твердого топлива для баллистических ракет дальнего радиуса действия, которые составляют основную часть ракетного арсенала Ирана.

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что этот удар подрывает возможности Ирана по производству ракет.

По словам источников, восстановление смесителей может занять не менее года.

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Хотя Иран все еще имеет большой запас баллистических ракет, израильские источники говорят, что тот факт, что Иран не может производить новые баллистические ракеты, также ограничит его способность пополнять запасы баллистических ракет своих марионеток.

Иранские военные заявили, что израильский удар был нанесен из воздушного пространства Ирака, и добавили, что несколько радиолокационных систем получили ограниченные повреждения, которые сейчас находятся в процессе ремонта.

Иранские военные не упомянули о повреждении заводов по производству ракет или беспилотников и подчеркнули, что Иран оставляет за собой право на ответ.

Что предшествовало: Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану. "В ответ на многомесячные непрерывные атаки иранского режима против государства Израиль армия обороны Израиля наносит точные удары по военным объектам в Иране", - говорится в сообщении.