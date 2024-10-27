Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Axios: Удар Израиля подорвал возможность Ирана по производству баллистических ракет

Алена МазуренкоВоскресенье, 27 октября 2024, 03:45
Axios: Удар Израиля подорвал возможность Ирана по производству баллистических ракет
Фото: Getty Images

По данным трех израильских источников, ответный удар Израиля по Ирану уничтожил критически важный компонент иранской программы по разработке баллистических ракет.

Источник: Axios со ссылкой на источники

Детали: По словам источников, уничтожение оборудования наносит серьезный ущерб способности Ирана восстановить свой ракетный арсенал и может удержать Иран от дальнейших массированных ракетных ударов по Израилю.

Реклама:

Источники сообщили, что Израиль нанес удар по 12 "планетарным смесителям", которые используются для производства твердого топлива для баллистических ракет дальнего радиуса действия, которые составляют основную часть ракетного арсенала Ирана.

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что этот удар подрывает возможности Ирана по производству ракет.

По словам источников, восстановление смесителей может занять не менее года.

РЕКЛАМА:

Хотя Иран все еще имеет большой запас баллистических ракет, израильские источники говорят, что тот факт, что Иран не может производить новые баллистические ракеты, также ограничит его способность пополнять запасы баллистических ракет своих марионеток.

Иранские военные заявили, что израильский удар был нанесен из воздушного пространства Ирака, и добавили, что несколько радиолокационных систем получили ограниченные повреждения, которые сейчас находятся в процессе ремонта.

Иранские военные не упомянули о повреждении заводов по производству ракет или беспилотников и подчеркнули, что Иран оставляет за собой право на ответ.

Что предшествовало: Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану. "В ответ на многомесячные непрерывные атаки иранского режима против государства Израиль армия обороны Израиля наносит точные удары по военным объектам в Иране", - говорится в сообщении.

ИранИзраильвойнаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил генпрокурора Костина

Трамп переоделся коммунальщиком, чтобы раскритиковать слова Байдена

Россияне ночью атаковали 43 дронами и ракетами нацелились на мост в Затоке

Северная Корея запустила баллистическую ракету

В США конгрессмены просят Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной

фото, видеоВ Киеве подожгли три отделения "Укрпочты": полиция задержала студента колледжа

Все новости...
Иран
Израиль завершил удары «возмездия» по Ирану
Белый дом: США не участвуют в ударах Израиля по Ирану
Израиль начал наносить удары по целям в Иране
Последние новости
12:01
За время Курской операции украинские десантники уничтожили 3 вертолета и 146 БпЛА РФ
11:59
"Укргаздобыча" запустила новую скважину
11:55
баскетболЕвролига: "Жальгирис" вырвал победу над "Црвеной Звездой", "Панатинаикос" разгромил АСВЕЛ
11:46
видеоБаканов за время своего председательства устроил в СБУ сына – расследование УП
11:44
Кличко объяснил, почему невозможно быстро включить отопление в домах Киева
11:36
Вербовал агентов для ФСБ и шпионил для врага: СБУ задержала агента РФ на Буковине
11:34
Украинцы с 3D-принтерами бесплатно отгрузили 275 тонн продукции для военных
11:18
"Жил борьбой за Украину": на войне погиб Андрей Романюк, который участвовал в Революции Достоинства
11:15
После продажи гостиницы "Украина" вдвое выросли поступления от приватизации
10:54
Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама:
Реклама: