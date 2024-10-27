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Deep State: Окупанти захопили Левадне і просунулися біля Шахтарського

Альона Мазуренко Неділя, 27 жовтня 2024, 04:31
Deep State: Окупанти захопили Левадне і просунулися біля Шахтарського
мапа: Deep State

26 жовтня російські окупанти захопили Левадне Запорізької області, а також просунулися біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки Донецької області,  Новодарівки Запорізької області, Стельмахівки Луганської області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Левадне, а також просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі".

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Деталі: Раніше проєкт DeepState повідомляв, що противник атакував населений пункт поблизу Шахтарська.

Тоді противник напав на населений пункт біля Шахтарська, використовуючи техніку та піхоту: "Після обіду колона з 8 ОВТ доїхала до села і намагалася прорватися до Великої Новосілки. 1 ББМ була підбита, решта відкотилися. На вечір вже була колона з 15+ ОВТ, яка розділилася у Золотій Ниві. Частина пробувала прорватися до Великої Новосілки, але через підрив першої машини, вирішила відкотитися. Доля іншої частини колони невідома".

У Богоявленці, що знаходиться в кількох кілометрах від Шахтарська, противник 25 жовтня висадив піхоту в районі ферми, яка знаходиться західніше села. Бої там тривали до ночі.

окупаціявійнаДонецька область
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