Deep State: Оккупанты захватили Левадное и продвинулись возле Шахтерского

26 октября российские оккупанты захватили Левадное Запорожской области, а также продвинулись возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки Донецкой области, Новодаровки Запорожской области, Стельмаховки Луганской области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Левадное, а также продвинулся возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе".

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Детали: Ранее проект DeepState сообщал, что противник атаковал населенный пункт вблизи Шахтерска.

Тогда противник напал на населенный пункт возле Шахтерска, используя технику и пехоту: "После обеда колонна из 8 ВВТ доехала до села и пыталась прорваться к Большой Новоселке. 1 ББМ была подбита, остальные откатились. На вечер уже была колонна из 15+ ВВТ, которая разделилась в Золотой Ниве. Часть пробовала прорваться к Большой Новоселке, но из-за подрыва первой машины, решила откатиться. Судьба остальной части колонны неизвестна".

В Богоявленке, находящейся в нескольких километрах от Шахтерска, противник 25 октября высадил пехоту в районе фермы, которая находится западнее села. Бои там продолжались до ночи.