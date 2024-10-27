Вибори у Грузії: ЦВК звітує про підрахунок голосів з 97% виборчих дільниць
Неділя, 27 жовтня 2024, 05:20
За даними ЦВК Грузії, після підрахунку голосів у 97% виборчих дільниць проросійська партія "Грузинська мрія" набрала 54,24% голосів виборців.
Джерело: ЦВК Грузії
Деталі: За даними виборчої комісії, після підрахунку голосів з 97% виборчих дільниць "Грузинська мрія" набрала 54,24% голосів.
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Опозиційні "Коаліція за зміни" – 10,80%, "Єдність-Національний рух" – 10,07%, "Сильна Грузія" — 8,72%; "Гахарія — за Грузію" — 7,72%.
Інші голоси поділили між собою дрібніші опозиційні партії.
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- Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів у країні і анонсували акції протесту.