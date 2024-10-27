Выборы в Грузии: ЦИК отчитывается о подсчете голосов с 97% избирательных участков

голосование в Грузии 26 октября, фото Getty Images

По данным ЦИК Грузии, после подсчета голосов на 97% избирательных участков пророссийская партия "Грузинская мечта" набрала 54,24% голосов избирателей.

Источник: ЦИК Грузии

Детали: По данным избирательной комиссии, после подсчета голосов с 97% избирательных участков "Грузинская мечта" набрала 54,24% голосов.

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Оппозиционные "Коалиция за перемены" - 10,80%, "Единство-Национальное движение" - 10,07%, "Сильная Грузия" - 8,72%; "Гахария - за Грузию" - 7,72%.

Остальные голоса поделили между собой более мелкие оппозиционные партии.

Скриншот: ЦИК

Напомним:

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