Вночі біля Києва кружляли десятки дронів, тривога тривала майже 3,5 години
Неділя, 27 жовтня 2024, 07:28
Вночі у Києві виявили приблизно десяток безпілотників противника, всі дрони були знешкоджені на околицях міста. Тривога у Києві тривала майже 3 з половиною години.
Джерело: КМДА
Дослівно: "Вночі ворог завдав чергового нападу на столицю. Повітряна тривога в Києві тривала майже 3 з половиною години.
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Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста. (Тип та кількість застосованого вором озброєння вкажуть у звітах Повітряні сили.)".
Деталі: За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів, в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.