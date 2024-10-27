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Вночі біля Києва кружляли десятки дронів, тривога тривала майже 3,5 години

Альона Мазуренко Неділя, 27 жовтня 2024, 07:28
Вночі біля Києва кружляли десятки дронів, тривога тривала майже 3,5 години
фото: getty images

Вночі у Києві виявили приблизно десяток безпілотників противника, всі дрони були знешкоджені на околицях міста. Тривога у Києві тривала майже 3 з половиною години.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Вночі ворог завдав чергового нападу на столицю. Повітряна тривога в Києві тривала майже 3 з половиною години.

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Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста. (Тип та кількість застосованого вором озброєння вкажуть у звітах Повітряні сили.)".

Деталі: За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів, в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.

Київповітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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