Ночью возле Киева кружили десятки дронов, тревога длилась почти 3,5 часа
Воскресенье, 27 октября 2024, 07:28
Ночью в Киеве обнаружили примерно десяток беспилотников противника, все дроны были обезврежены в окрестностях города. Тревога в Киеве продолжалась почти 3 с половиной часа.
Источник: КГГА
Дословно: "Ночью враг нанес очередное нападение на столицу. Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 3 с половиной часа.
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Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева примерно десяток беспилотников противника. Все дроны были обезврежены в окрестностях города (тип и количество примененного вором вооружения укажут в отчетах Воздушные силы.)".
Детали: По данным оперативной сводки, в результате российской атаки дронов, в Киеве пострадавших или разрушений не зафиксировано.