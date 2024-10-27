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Ночью возле Киева кружили десятки дронов, тревога длилась почти 3,5 часа

Алена МазуренкоВоскресенье, 27 октября 2024, 07:28
Ночью возле Киева кружили десятки дронов, тревога длилась почти 3,5 часа
фото: getty images

Ночью в Киеве обнаружили примерно десяток беспилотников противника, все дроны были обезврежены в окрестностях города. Тревога в Киеве продолжалась почти 3 с половиной часа.

Источник: КГГА

Дословно: "Ночью враг нанес очередное нападение на столицу. Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 3 с половиной часа.

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Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева примерно десяток беспилотников противника. Все дроны были обезврежены в окрестностях города (тип и количество примененного вором вооружения укажут в отчетах Воздушные силы.)".

Детали: По данным оперативной сводки, в результате российской атаки дронов, в Киеве пострадавших или разрушений не зафиксировано.

Киеввоздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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