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Росіяни вночі атакували енергетичні об'єкти Сумщини

Альона Мазуренко Неділя, 27 жовтня 2024, 07:48
Росіяни вночі атакували енергетичні об'єкти Сумщини

В ніч на 27 жовтня, ворог вдарив безпілотниками по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району Сумщини.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "27 жовтня ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

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На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються".

Деталі: В ході протиповітряних боїв бойовими розрахунками Сухопутних військ ЗСУ, добровольцями було знищено 3 російських безпілотника.

Сумська областьбезпілотники
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