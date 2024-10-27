Росіяни вночі атакували енергетичні об'єкти Сумщини
Неділя, 27 жовтня 2024, 07:48
В ніч на 27 жовтня, ворог вдарив безпілотниками по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району Сумщини.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "27 жовтня ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед".
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На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються".
Деталі: В ході протиповітряних боїв бойовими розрахунками Сухопутних військ ЗСУ, добровольцями було знищено 3 російських безпілотника.