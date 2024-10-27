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Россияне ночью атаковали энергетические объекты Сумщины

Алена МазуренкоВоскресенье, 27 октября 2024, 07:48
Россияне ночью атаковали энергетические объекты Сумщины

В ночь на 27 октября, враг ударил беспилотниками по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района Сумщины.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "27 октября враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района, применив БпЛА типа „Шахед".

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На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются".

Детали: В ходе противовоздушных боев боевыми расчетами Сухопутных войск ВСУ, добровольцами было уничтожено 3 российских беспилотника.

Сумская областьбеспилотники
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