Россияне ночью атаковали энергетические объекты Сумщины
Воскресенье, 27 октября 2024, 07:48
В ночь на 27 октября, враг ударил беспилотниками по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района Сумщины.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "27 октября враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района, применив БпЛА типа „Шахед".
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На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются".
Детали: В ходе противовоздушных боев боевыми расчетами Сухопутных войск ВСУ, добровольцами было уничтожено 3 российских беспилотника.