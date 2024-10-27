У суботу сталося 174 боєзіткнення, окупанти втратили майже 1,5 тисячі вояків – Генштаб

У суботу на фронті відбулося 174 бойових зіткнення, понад 40 разів окупанти атакували на Покровському та Курахівському напрямках, окупанти за добу втратили 1440 осіб.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 8 годину ранку

Деталі: У суботу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 77 авіаударів, зокрема, скинув 124 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 208 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1600 дронів-камікадзе.

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Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Храпівщина, Яблунівка, Миропілля, Басівка, Гоптівка, Козача Лопань, Одрадне, Піщане, Глушківка, Берестове, Загризове, Терни, Часів Яр, Торецьк, Костянтинівка, Мирноград, Успенівка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Львове.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі командно-спостережні пункти, шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб ППО та дві гармати противника.

На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував українські позиції поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Лиманському напрямку агресор атакував 18 разів. Намагався вклинитися в українську оборону поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили два штурми російських загарбників поблизу Білогорівки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак у бік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Красний Яр, Миколаївка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 43 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Антонівки та Катеринівки. Окрім цього, ворог атакував у бік Новоселидівки, Гострого, Дальнього, Костянтинівки, Єлизаветівки.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів українських позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки.

На Оріхівському напрямку російські загарбники один раз безуспішно штурмували позиції українських воїнів.

П’ять разів безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація росіян продовжує бомбардувати свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 30 авіударів 45 КАБами по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1440 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 23 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 100 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.