В субботу произошло 174 боестолкновения, оккупанты потеряли почти 1,5 тысячи человек – Генштаб

В субботу на фронте произошло 174 боевых столкновения, более 40 раз оккупанты атаковали на Покровском и Кураховском направлениях, оккупанты за сутки потеряли 1440 человек.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 8 часов утра

Детали: В субботу противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 77 авиаударов, в частности, сбросил 124 УАБ. Кроме этого, совершил более 4800 обстрелов, из них 208 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около 1600 дронов-камикадзе.

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Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Храповщина, Яблоновка, Мирополье, Басовка, Гоптовка, Казачья Лопань, Отрадное, Песчаное, Глушковка, Берестовое, Загрызово, Терны, Часов Яр, Торецк, Константиновка, Мирноград, Успеновка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Львовское.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских командно-наблюдательных пункта, шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство ПВО и две пушки противника.

На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал украинские позиции вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

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На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызово, Вишневого, Берестового и Першотравневого. Враг активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызово, Вишневого, Берестового и Первомайского.

На Северском направлении украинские защитники отбили два штурма российских захватчиков вблизи Белогоровки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак в сторону Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Крутой Яр, Красный Яр, Николаевка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 43 атаки. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Антоновки и Катериновки. Кроме этого, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Острого, Дальнего, Константиновки, Елизаветовки.

На Времовском направлении противник совершил пять штурмов украинских позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки.

На Ореховском направлении российские захватчики один раз безуспешно штурмовали позиции украинских воинов.

Пять раз безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация россиян продолжает бомбить свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 30 авиударов 45 УАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1440 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 23 боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня, 100 автомобилей и единицу специальной техники.