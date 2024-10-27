Обстріли Херсонщини: за добу 2 загиблих і 8 поранених
За добу внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинули двоє цивільних, ще 8 дістали поранень.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Берислав, Станіслав, Веселе, Михайлівка, Софіївка, Томина Балка, Широка Балка, Білозерка, Шляхове, Микільське, Зміївка, Одрадокам'янка, Дніпровське, Придніпровське, Садове, Осокорівка.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 23 приватні будинки. Також окупанти пошкодили газопровід та автомобіль.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 – дістали поранення".
Деталі: Прокудін додав, що сили протиповітряної оборони над територією Херсонщини знищили 2 ударних безпілотники типу "Шахед".