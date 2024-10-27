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Обстріли Херсонщини: за добу 2 загиблих і 8 поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 27 жовтня 2024, 09:03
Обстріли Херсонщини: за добу 2 загиблих і 8 поранених
ілюстративне фото Anadolu via Getty Images

За добу внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинули двоє цивільних, ще 8 дістали поранень.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Берислав, Станіслав, Веселе, Михайлівка, Софіївка, Томина Балка, Широка Балка, Білозерка, Шляхове, Микільське, Зміївка, Одрадокам'янка, Дніпровське, Придніпровське, Садове, Осокорівка.

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Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 23 приватні будинки. Також окупанти пошкодили газопровід та автомобіль.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 – дістали поранення".

Деталі: Прокудін додав, що сили протиповітряної оборони над територією Херсонщини знищили 2 ударних безпілотники типу "Шахед".

Херсонська областьвійна
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