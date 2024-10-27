Обстрелы Херсонщины: за сутки 2 погибших и 8 раненых

За сутки в результате вражеских обстрелов Херсонщины погибли двое гражданских, еще 8 получили ранения.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Антоновка, Берислав, Станислав, Веселое, Михайловка, Софиевка, Томина Балка, Широкая Балка, Белозерка, Шляховое, Никольское, Змиевка, Одрадокаменка, Днепровское, Приднепровское, Садовое, Осокоровка.

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Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 23 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод и автомобиль.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 – получили ранения".

Детали: Прокудин добавил, что силы противовоздушной обороны над территорией Херсонщины уничтожили 2 ударных беспилотника типа "Шахед".