На Київщині через падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок і автомобілі
Неділя, 27 жовтня 2024, 09:45
На Київщині внаслідок падіння уламків ворожих ударних безпілотників у ніч на неділю пошкоджено 1 приватний будинок та 2 автомобілі, сталося загоряння лісової підстилки.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація
Дослівно: "В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.
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В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок та 2 автомобілі. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан.
Також сталося загоряння лісової підстилки. Пожежа ліквідована".