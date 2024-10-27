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На Київщині через падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок і автомобілі

Катерина ТищенкоНеділя, 27 жовтня 2024, 09:45
На Київщині через падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок і автомобілі
ілюстрація Getty Images

На Київщині внаслідок падіння уламків ворожих ударних безпілотників у ніч на неділю пошкоджено 1 приватний будинок та 2 автомобілі, сталося загоряння лісової підстилки.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

Дослівно: "В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.

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В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок та 2 автомобілі. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан.

Також сталося загоряння лісової підстилки. Пожежа ліквідована".

Київська областьбезпілотники
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