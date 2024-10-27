На Киевщине из-за падения обломков БпЛА повреждены дом и автомобили
Воскресенье, 27 октября 2024, 09:45
В Киевской области в результате падения обломков вражеских ударных беспилотников в ночь на воскресенье поврежден 1 частный дом и 2 автомобиля, произошло возгорание лесной подстилки.
Источник: Киевская областная военная администрация
Дословно: "В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.
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В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден 1 частный дом и 2 автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор.
Также произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован".