На Киевщине из-за падения обломков БпЛА повреждены дом и автомобили

В Киевской области в результате падения обломков вражеских ударных беспилотников в ночь на воскресенье поврежден 1 частный дом и 2 автомобиля, произошло возгорание лесной подстилки.

Источник: Киевская областная военная администрация

Дословно: "В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.

Реклама:

В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден 1 частный дом и 2 автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор.

Также произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован".