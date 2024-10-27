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На Киевщине из-за падения обломков БпЛА повреждены дом и автомобили

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 октября 2024, 09:45
На Киевщине из-за падения обломков БпЛА повреждены дом и автомобили
иллюстрация Getty Images

В Киевской области в результате падения обломков вражеских ударных беспилотников в ночь на воскресенье поврежден 1 частный дом и 2 автомобиля, произошло возгорание лесной подстилки.

Источник: Киевская областная военная администрация

Дословно: "В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.

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В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден 1 частный дом и 2 автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор.

Также произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован".

Киевская областьбеспилотники
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