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Вночі в 10 областях збили 41 ворожий БпЛА, більшість на Одещині та Київщині

Катерина ТищенкоНеділя, 27 жовтня 2024, 09:51
Вночі в 10 областях збили 41 ворожий БпЛА, більшість на Одещині та Київщині
ілюстративне фото Getty Images

У ніч на неділю російські війська атакували Україну 80 ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками невстановленого типу, 41 ворожий БпЛА було збито, ще 32 локаційно втрачені, один полетів у напрямку Білорусі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "У ніч на 27 жовтня 2024 року (із 21.00 26 жовтня) противник атакував 80-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.

Крім того, 32 російських безпілотника локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі. Інформація уточнюється та оновлюється".

безпілотникиШахед
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