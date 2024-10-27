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Ночью в 10 областях сбили 41 вражеский БпЛА, большинство в Одесской и Киевской

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 октября 2024, 09:51
Ночью в 10 областях сбили 41 вражеский БпЛА, большинство в Одесской и Киевской
иллюстративное фото Getty Images

В ночь на воскресенье российские войска атаковали Украину 80 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками неустановленного типа, 41 вражеский БпЛА был сбит, еще 32 локально потеряны, один улетел в направлении Беларуси.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "В ночь на 27 октября 2024 года (с 21.00 26 октября) противник атаковал 80-ю ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ.

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Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Одесской и Киевской областях.

Кроме того, 32 российских беспилотника локально потеряны, один полетел в направлении Беларуси. Информация уточняется и обновляется".

беспилотникиШахед
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