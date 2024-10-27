1100 КАБів і 560 ударних дронів за тиждень: Зеленський показав наслідки атак
Неділя, 27 жовтня 2024, 12:36
Протягом тижня російські війська застосували проти України понад 1100 керованих авіаційних бомб, більше 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу.
Джерело: президент Володимир Зеленський у Facebook
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Пряма мова: "Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл. Удари різними типами зброї.
Понад 1100 керованих авіаційних бомб, більше 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу застосували окупанти за цей тиждень проти нашої держави".
Деталі: Зеленський зазначив, що Україна посилено працює з партнерами, щоб зупинити ворога, зміцнити Україну й дати максимум захисту українському народу.