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1100 КАБів і 560 ударних дронів за тиждень: Зеленський показав наслідки атак

Катерина ТищенкоНеділя, 27 жовтня 2024, 12:36
1100 КАБів і 560 ударних дронів за тиждень: Зеленський показав наслідки атак
наслідки удару по Дніпру цього тижня, фото поліції

Протягом тижня російські війська застосували проти України понад 1100 керованих авіаційних бомб, більше 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Facebook

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Пряма мова: "Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл. Удари різними типами зброї.

Понад 1100 керованих авіаційних бомб, більше 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу застосували окупанти за цей тиждень проти нашої держави".

Деталі: Зеленський зазначив, що Україна посилено працює з партнерами, щоб зупинити ворога, зміцнити Україну й дати максимум захисту українському народу.

війнаЗеленський
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