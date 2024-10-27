1100 УАБ и 560 ударных дронов за неделю: Зеленский показал последствия атак

последствия удара по Днепру на этой неделе, фото полиции

В течение недели российские войска применили против Украины более 1100 управляемых авиационных бомб, более 560 ударных дронов и около 20 ракет различного типа.

Источник: президент Владимир Зеленский в Facebook

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Прямая речь: "Россия не останавливается в своем терроре против Украины. Ежедневная агрессия против наших людей, наших городов и сел. Удары различными типами оружия.

Более 1100 управляемых авиационных бомб, более 560 ударных дронов и около 20 ракет различного типа применили оккупанты за эту неделю против нашего государства".

Детали: Зеленский отметил, что Украина усиленно работает с партнерами, чтобы остановить врага, укрепить Украину и дать максимум защиты украинскому народу.