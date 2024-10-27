Окупанти, імовірно, розстріляли авто і вбили цивільних у Селидовому – прокуратура

Правоохоронці проводять розслідування щодо ймовірного розстрілу окупантами цивільного автомобіля в Селидовому на Донеччині та вбивства місцевих мешканців.

Джерело: Офіс генерального прокурора

скріншот відео зі сторінки Офісу генпрокурора в Telegram

Деталі: Зазначається, що 27 жовтня в декількох Telegram-каналах опубліковано інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у м. Селидове.

Реклама:

Дослівно: "На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з них поранено. Після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня 2024 року.

Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. Також, як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних. Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником".

Деталі: Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів.

РЕКЛАМА:

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).