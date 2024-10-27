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Окупанти, імовірно, розстріляли авто і вбили цивільних у Селидовому – прокуратура

Катерина ТищенкоНеділя, 27 жовтня 2024, 13:18
Окупанти, імовірно, розстріляли авто і вбили цивільних у Селидовому – прокуратура
скріншот відео зі сторінки Офісу генпрокурора в Telegram

Правоохоронці проводять розслідування щодо ймовірного розстрілу окупантами цивільного автомобіля в Селидовому на Донеччині та вбивства місцевих мешканців.

Джерело: Офіс генерального прокурора

скріншот відео зі сторінки Офісу генпрокурора в Telegram
скріншот відео зі сторінки Офісу генпрокурора в Telegram

Деталі: Зазначається, що 27 жовтня в декількох Telegram-каналах опубліковано інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у м. Селидове.

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Дослівно: "На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з них поранено. Після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня 2024 року.

Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. Також, як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних. Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником".

Деталі: Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів.

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Донецька областьвбивствовійна
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