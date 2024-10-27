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Оккупанты, вероятно, расстреляли авто и убили гражданских в Селидово – прокуратура

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 октября 2024, 13:18
Оккупанты, вероятно, расстреляли авто и убили гражданских в Селидово – прокуратура
скриншот видео со страницы Офиса генпрокурора в Telegram

Правоохранители проводят расследование относительно вероятного расстрела оккупантами гражданского автомобиля в Селидово Донецкой области и убийства местных жителей.

Источник: Офис генерального прокурора

скриншот видео со страницы Офиса генпрокурора в Telegram
скриншот видео со страницы Офиса генпрокурора в Telegram

Детали: Отмечается, что 27 октября в нескольких Telegram-каналах опубликована информация об убийствах оккупантами мирных жителей в г. Селидово.

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Дословно: "На обнародованном видео зафиксировано, как представители войск государства-агрессора, вероятно, расстреляли из автоматического оружия гражданский автомобиль в населенном пункте. Во время атаки в салоне находились двое граждан, один из них ранен. После этого на место происшествия прибыли военные ВСУ и, оттянув с линии огня пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали гражданских из-под обстрела. Предварительно, это произошло 24 октября 2024 года.

Кроме того, по данным медиа, враг расстрелял в городе двух женщин. Также, как отмечают интернет-ресурсы, в районе частного сектора, который практически не пострадал от активных боевых действий, находятся тела погибших гражданских. То есть эти убийства происходили, предварительно, уже после взятия под контроль этих территорий противником".

Детали: Сейчас проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств событий и идентификацию жертв оккупантов.

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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Донецкая областьубийствовойна
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