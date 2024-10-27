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Єрмак заявив, що для початку переговорів РФ має відійти на позиції до 24 лютого

Катерина ТищенкоНеділя, 27 жовтня 2024, 14:33
Єрмак заявив, що для початку переговорів РФ має відійти на позиції до 24 лютого
Андрій Єрмак, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для початку переговорів із Росією її війська мають відійти на позиції станом до 24 лютого 2022 року.

Джерело: Єрмак в інтерв'ю італійському виданню "Corriere Della Sera"

Пряма мова: "Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, а лише про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони. Однак це правда, що він був готовий вести переговори (у 2022 році – ред.), виходячи з ситуації напередодні російського вторгнення. Для нас Крим і Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни, ми хочемо її завершення. Нас заспокоює той факт, що країни Глобального Півдня також засуджують російське вторгнення і силове захоплення територій.

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Однак для того, щоб розпочати переговори, ми повинні повернутися до ситуації, яка була до першого пострілу російської гармати о четвертій годині ранку два роки тому. Тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 1991 року".

Деталі: Єрмак також заявив, що йому байдуже, що говорить російський правитель Володимир Путін (щодо необхідності враховувати "реалії на землі" – ред.).

"Мені байдуже, що говорить цей агресор! Ми не можемо будувати мирну пропозицію під впливом тих, хто хотів цієї війни. Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо себе сильними, а також матимемо підтримку Глобального Півдня для переговорів з Росією", – підкреслив він.

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Відповідаючи на питання, чи означає це, що мирна конференція переноситься на наступний рік, Єрмак сказав: "Ми не знаємо, ми зробимо це, коли будуть відповідні умови, сподіваємося, якнайшвидше".

Андрій Єрмакпереговоривійна
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