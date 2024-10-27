Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для начала переговоров с Россией ее войска должны отойти на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года.

Источник: Ермак в интервью итальянскому изданию "Corriere Della Sera"

Прямая речь: "Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе, а лишь о необходимости принять международно признанные границы. Однако это правда, что он был готов вести переговоры (в 2022 году – ред.), исходя из ситуации накануне российского вторжения. Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению. Мы против замораживания войны, мы хотим ее завершения. Нас успокаивает тот факт, что страны Глобального Юга также осуждают российское вторжение и силовой захват территорий.

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Однако для того, чтобы начать переговоры, мы должны вернуться к ситуации, которая была до первого выстрела российской пушки в четыре часа утра два года назад. Тогда мы будем говорить о том, как восстановить наш суверенитет до границ 1991 года".

Детали: Ермак также заявил, что ему безразлично, что говорит российский правитель Владимир Путин (о необходимости учитывать "реалии на земле" - ред.).

"Мне безразлично, что говорит этот агрессор! Мы не можем строить мирное предложение под влиянием тех, кто хотел этой войны. Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем себя сильными, а также будем иметь поддержку Глобального Юга для переговоров с Россией", - подчеркнул он.

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Отвечая на вопрос, означает ли это, что мирная конференция переносится на следующий год, Ермак сказал: "Мы не знаем, мы сделаем это, когда будут подходящие условия, надеемся, как можно скорее".