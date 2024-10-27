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Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 октября 2024, 14:33
Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля
Андрей Ермак, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для начала переговоров с Россией ее войска должны отойти на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года.

Источник: Ермак в интервью итальянскому изданию "Corriere Della Sera"

Прямая речь: "Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе, а лишь о необходимости принять международно признанные границы. Однако это правда, что он был готов вести переговоры (в 2022 году – ред.), исходя из ситуации накануне российского вторжения. Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению. Мы против замораживания войны, мы хотим ее завершения. Нас успокаивает тот факт, что страны Глобального Юга также осуждают российское вторжение и силовой захват территорий.

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Однако для того, чтобы начать переговоры, мы должны вернуться к ситуации, которая была до первого выстрела российской пушки в четыре часа утра два года назад. Тогда мы будем говорить о том, как восстановить наш суверенитет до границ 1991 года".

Детали: Ермак также заявил, что ему безразлично, что говорит российский правитель Владимир Путин (о необходимости учитывать "реалии на земле" - ред.).

"Мне безразлично, что говорит этот агрессор! Мы не можем строить мирное предложение под влиянием тех, кто хотел этой войны. Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем себя сильными, а также будем иметь поддержку Глобального Юга для переговоров с Россией", - подчеркнул он.

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Отвечая на вопрос, означает ли это, что мирная конференция переносится на следующий год, Ермак сказал: "Мы не знаем, мы сделаем это, когда будут подходящие условия, надеемся, как можно скорее".

Андрей Ермакпереговорывойна
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