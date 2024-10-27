Апеляційний суд у Києві скасував архітектурний план Львова на користь забудовника – мер

Шостий апеляційний суд Києва підтвердив скасування історико-архітектурного опорного плану Львова, мер заявляє про ризик знищення історичної спадщини міста.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "Чуда не сталося. Шостий апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план міста Львова.

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Засідання відбулося у закритому письмовому провадженні. Ні Міністерство культури, ні Львівська міська рада не мали можливості публічно захистити свою позицію.

Ми готуємо касацію і не збираємось відступати, адже правда за нами. Наш обов’язок – зберегти історичну спадщину Львова для майбутніх поколінь львівʼян, а не забудовників!".

Деталі: Садовий підкреслив, що, попри таке рішення, місто не дозволить знищити свою історичну спадщину.

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"Все будемо робити відповідно до Конституції, бо джерелом влади є народ. Якщо прийдеться лягати під кран, щоб зупинити забудову, то там буде теплий чай і бочка з ватрою. Не пропадемо", - заявив він.

Що передувало: 13 жовтня Садовий заявив, що забудовники через суд намагаються знищити архітектурну спадщину Львова.

За його словами, забудовник "Нью-трейдінг Львів" хоче збудувати 25-поверховий будинок на вулиці Липинського, тому подав позов до Київського окружного адміністративного суду, і той у закритому режимі скасував історико-архітектурний опорний план Львова. Місто подало апеляцію.