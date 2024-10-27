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Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 октября 2024, 15:06
Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр
Андрей Садовый, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Шестой апелляционный суд Киева подтвердил отмену историко-архитектурного опорного плана Львова, мэр заявляет о риске уничтожения исторического наследия города.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook

Прямая речь: "Чуда не произошло. Шестой апелляционный суд Киева отменил историко-архитектурный опорный план города Львова.

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Заседание состоялось в закрытом письменном производстве. Ни Министерство культуры, ни Львовский городской совет не имели возможности публично защитить свою позицию.

Мы готовим кассацию и не собираемся отступать, ведь правда за нами. Наш долг – сохранить историческое наследие Львова для будущих поколений львовян, а не застройщиков!".

Детали: Садовый подчеркнул, что, несмотря на такое решение, город не позволит уничтожить свое историческое наследие.

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"Все будем делать в соответствии с Конституцией, потому что источником власти является народ. Если придется ложиться под кран, чтобы остановить застройку, то там будет теплый чай и бочка с костром. Не пропадем", - заявил он.

Что предшествовало: 13 октября Садовый заявил, что застройщики через суд пытаются уничтожить архитектурное наследие Львова.

По его словам, застройщик "Нью-трейдинг Львов" хочет построить 25-этажный дом на улице Липинского, поэтому подал иск в Киевский окружной административный суд, и тот в закрытом режиме отменил историко-архитектурный опорный план Львова. Город подал апелляцию.

Львовсудархитектура
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