На Миколаївщині росіяни вбили чоловіка, а потім атакували поліцейських
Неділя, 27 жовтня 2024, 15:32
У неділю на Миколаївщині російські війська атакою дрона вбили цивільного чоловіка, а потім атакували поліцейських, які прибули на виклик.
Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram
Пряма мова: "Сьогодні вдень ворог тричі атакував с. Дмитрівка Куцурубської громади дронами типу FPV.
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Один із БПЛА влучив у 43-річного чоловіка, який їхав на мопеді. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.
Двома іншими FPV-дронами росіяни обстріляли поліцейських, які прибули на виклик. Внаслідок влучань сталась пожежа, яка повністю знищила службове авто. Правоохоронці не постраждали".