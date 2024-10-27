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На Миколаївщині росіяни вбили чоловіка, а потім атакували поліцейських

Катерина ТищенкоНеділя, 27 жовтня 2024, 15:32
На Миколаївщині росіяни вбили чоловіка, а потім атакували поліцейських
атакований дроном поліцейський автомобіль, фото поліції

У неділю на Миколаївщині російські війська атакою дрона вбили цивільного чоловіка, а потім атакували поліцейських, які прибули на виклик.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні вдень ворог тричі атакував с. Дмитрівка Куцурубської громади дронами типу FPV.

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Один із БПЛА влучив у 43-річного чоловіка, який їхав на мопеді. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.

Двома іншими FPV-дронами росіяни обстріляли поліцейських, які прибули на виклик. Внаслідок влучань сталась пожежа, яка повністю знищила службове авто. Правоохоронці не постраждали".

Миколаївська областьвійна
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