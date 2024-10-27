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На Николаевщине россияне убили мужчину, а затем атаковали полицейских

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 октября 2024, 15:32
На Николаевщине россияне убили мужчину, а затем атаковали полицейских
атакованный дроном полицейский автомобиль, фото полиции

В воскресенье на Николаевщине российские войска атакой дрона убили гражданского мужчину, а затем атаковали полицейских, прибывших на вызов.

Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Сегодня днем враг трижды атаковал с. Дмитровка Куцурубской громады дронами типа FPV.

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Один из БПЛА попал в 43-летнего мужчину, который ехал на мопеде. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.

Двумя другими FPV-дронами россияне обстреляли полицейских, прибывших на вызов. В результате попаданий произошел пожар, который полностью уничтожил служебное авто. Правоохранители не пострадали".

Николаевская областьвойна
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