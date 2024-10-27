Путін заявив про "різні варіанти відповідей" на можливий дозвіл бити углиб РФ

Російський правитель Володимир Путін заявив, що Міноборони РФ працює над різними способами реагування на можливий дозвіл США та союзників на далекобійні удари України вглиб російської території західною зброєю.

Джерело: Путін в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Путіна, ще занадто рано говорити, як саме Росія відреагує на такий крок. Але, з його слів, Москва "повинна буде" відповісти.

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"Звичайно, ми повинні будемо на це відповідним чином реагувати. Як реагувати, коли, де конкретно – про це поки рано говорити. Зрозуміло, що наше військове відомство над цим працює і буде пропонувати різні варіанти відповідей", – сказав Путін.

Він заявив, що тільки офіцери НАТО зможуть вести вогонь з такої зброї, і що їм потрібно буде використовувати дані західних супутників для націлювання. Тому питання насправді полягає в тому, "чи дозволять вони собі завдати удару вглиб території Росії чи ні".

Що передувало: Лише за кілька тижнів до президентських виборів у США Путін змінив російську ядерну доктрину, аби залякати Захід у відповідь на обговорення дозволу щодо далекобійних ударів по РФ.

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У ЄС заявили, що нові ядерні погрози Путіна не змінять позицію Європейського Союзу щодо продовження підтримки України.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Путін лише повторює те, що було закріплено в російській військовій доктрині протягом багатьох років.