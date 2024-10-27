Путин заявил о "разных вариантах ответов" на возможное разрешение бить вглубь РФ

Российский правитель Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ работает над различными способами реагирования на возможное разрешение США и союзников на дальнобойные удары Украины вглубь российской территории западным оружием.

Источник: Путин в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Путина, еще слишком рано говорить, как именно Россия отреагирует на такой шаг. Но, по его словам, Москва "должна будет" ответить.

Реклама:

"Конечно, мы должны будем на это соответствующим образом реагировать. Как реагировать, когда, где конкретно – об этом пока рано говорить. Понятно, что наше военное ведомство над этим работает и будет предлагать различные варианты ответов", – сказал Путин.

Он заявил, что только офицеры НАТО смогут вести огонь из такого оружия, и что им нужно будет использовать данные западных спутников для нацеливания. Поэтому вопрос на самом деле заключается в том, "позволят ли они себе нанести удар вглубь территории России или нет".

Что предшествовало: Всего за несколько недель до президентских выборов в США Путин изменил российскую ядерную доктрину, чтобы запугать Запад в ответ на обсуждение разрешения по дальнобойным ударам по РФ.

РЕКЛАМА:

В ЕС заявили, что новые ядерные угрозы Путина не изменят позицию Европейского Союза относительно продолжения поддержки Украины.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Путин лишь повторяет то, что было закреплено в российской военной доктрине на протяжении многих лет.