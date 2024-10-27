Путин заявил о "разных вариантах ответов" на возможное разрешение бить вглубь РФ
Российский правитель Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ работает над различными способами реагирования на возможное разрешение США и союзников на дальнобойные удары Украины вглубь российской территории западным оружием.
Источник: Путин в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, сообщает "Европейская правда"
Детали: По словам Путина, еще слишком рано говорить, как именно Россия отреагирует на такой шаг. Но, по его словам, Москва "должна будет" ответить.
"Конечно, мы должны будем на это соответствующим образом реагировать. Как реагировать, когда, где конкретно – об этом пока рано говорить. Понятно, что наше военное ведомство над этим работает и будет предлагать различные варианты ответов", – сказал Путин.
Он заявил, что только офицеры НАТО смогут вести огонь из такого оружия, и что им нужно будет использовать данные западных спутников для нацеливания. Поэтому вопрос на самом деле заключается в том, "позволят ли они себе нанести удар вглубь территории России или нет".
Что предшествовало: Всего за несколько недель до президентских выборов в США Путин изменил российскую ядерную доктрину, чтобы запугать Запад в ответ на обсуждение разрешения по дальнобойным ударам по РФ.
В ЕС заявили, что новые ядерные угрозы Путина не изменят позицию Европейского Союза относительно продолжения поддержки Украины.
Президент Польши Анджей Дуда считает, что Путин лишь повторяет то, что было закреплено в российской военной доктрине на протяжении многих лет.