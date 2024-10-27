Росіяни атакували Херсон: за 27 жовтня загинули три людини

Вдень 27 жовтня російські війська обстріляли центральний район Херсона, поцілили біля поштового відділення, у результаті чого одна людина загинула і одна була поранена. Також одна людина Загинула у Дніпровському районі і ще одна – після атаки російського дрона.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Російська армія вкотре атакувала Херсон. Снаряди поцілили поблизу поштового відділення. На жаль, одна людина загинула на місці. Нині особу чоловіка встановлюють".

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Деталі: За словами Мрочка, росіяни вдарили по Центральному району Херсона, у результаті чого один чоловік отримав травми, несумісні з життям, інший дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, множинні уламкові поранення.

Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Оновлено. Пізніше Мрочко повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району міста травми, несумісні з життям, отримав 61-річний чоловік. "Таким чином, окупанти сьогодні вбили у Херсоні трьох чоловіків", - написав він.

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Що було до цього: У Херсоні через атаку російського безпілотника в неділю загинув 71-річний місцевий житель.