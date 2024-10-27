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Россияне атаковали Херсон: за 27 октября погибли три человека

Станислав ПогориловВоскресенье, 27 октября 2024, 16:17
Россияне атаковали Херсон: за 27 октября погибли три человека
Фото: Прокудін у Telegram

Днем 27 октября российские войска обстреляли центральный район Херсона, попали возле почтового отделения, в результате чего один человек погиб и один был ранен. Также один человек погиб в Днепровском районе и еще один - после атаки российского дрона.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, глава Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Российская армия в очередной раз атаковала Херсон. Снаряды попали вблизи почтового отделения. К сожалению, один человек погиб на месте. Сейчас личность мужчины устанавливают".

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Детали: По словам Мрочко, россияне ударили по Центральному району Херсона, в результате чего один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, другой получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию, множественные осколочные ранения.

Пострадавшего госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Обновлено. Позже Мрочко сообщил, что в результате вражеского обстрела Днепровского района города травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний мужчина. "Таким образом, оккупанты сегодня убили в Херсоне трех мужчин", - написал он.

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Что предшествовало: В Херсоне из-за атаки российского беспилотника в воскресенье погиб 71-летний местный житель.

Херсонобстрелвойнажертвы
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