Де Ніро і Ді Капріо підтримали Гарріс на передвиборчих перегонах

Голлівудські актори Роберт Де Ніро і Леонардо Ді Капріо підтримали Камалу Гарріс у передвиборчих перегонах та закликали виборців у Філадельфії прийти на голосування за нового президента США.

Джерело: CBS

Деталі: Вони разом з іншими акторами, серед яких Керрі Вашингтон, Тесса Томпсон і Браян Тайрі Генрі, з'явилися на заході міської влади Філадельфії на підтримку Гарріс, щоб збільшити явку виборців.

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Леонардо Ді Капріо підтримав позицію Гарріс щодо зміни клімату.

Де Ніро відкрито висловлював свою зневагу до Трампа, використовуючи різноманітну лайку.

Пряма мова Де Ніро: "Мене так злить, що ми тут говоримо про такий шматок лайна, як Дональд Трамп".

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