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Де Ніро і Ді Капріо підтримали Гарріс на передвиборчих перегонах

Олена ІвашківПонеділок, 28 жовтня 2024, 00:46
Де Ніро і Ді Капріо підтримали Гарріс на передвиборчих перегонах
Камала Гарріс, фото: Getty Images

Голлівудські актори Роберт Де Ніро і Леонардо Ді Капріо підтримали Камалу Гарріс у передвиборчих перегонах та закликали виборців у Філадельфії прийти на голосування за нового президента США.

Джерело: CBS

Деталі: Вони разом з іншими акторами, серед яких Керрі Вашингтон, Тесса Томпсон і Браян Тайрі Генрі, з'явилися на заході міської влади Філадельфії на підтримку Гарріс, щоб збільшити явку виборців.

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Леонардо Ді Капріо підтримав позицію Гарріс щодо зміни клімату.

Де Ніро відкрито висловлював свою зневагу до Трампа, використовуючи різноманітну лайку.

Пряма мова Де Ніро: "Мене так злить, що ми тут говоримо про такий шматок лайна, як Дональд Трамп".

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Нагадаємо:

  • 25 жовтня загальнонаціональні рейтинги кандидатів у президенти США Камали Гарріс і Дональда Трампа фактично зрівнялись за менш як два тижні до виборів.
  • Рейтинг кандидатів від демократів і республіканців на президентських виборах США, згідно з опитуванням, становить по 48%. В опитуванні два тижні тому в Гарріс було 49% проти 46% у Трампа.

США
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