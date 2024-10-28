Де Ніро і Ді Капріо підтримали Гарріс на передвиборчих перегонах
Понеділок, 28 жовтня 2024, 00:46
Голлівудські актори Роберт Де Ніро і Леонардо Ді Капріо підтримали Камалу Гарріс у передвиборчих перегонах та закликали виборців у Філадельфії прийти на голосування за нового президента США.
Джерело: CBS
Деталі: Вони разом з іншими акторами, серед яких Керрі Вашингтон, Тесса Томпсон і Браян Тайрі Генрі, з'явилися на заході міської влади Філадельфії на підтримку Гарріс, щоб збільшити явку виборців.
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Леонардо Ді Капріо підтримав позицію Гарріс щодо зміни клімату.
Де Ніро відкрито висловлював свою зневагу до Трампа, використовуючи різноманітну лайку.
Пряма мова Де Ніро: "Мене так злить, що ми тут говоримо про такий шматок лайна, як Дональд Трамп".
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Нагадаємо:
- 25 жовтня загальнонаціональні рейтинги кандидатів у президенти США Камали Гарріс і Дональда Трампа фактично зрівнялись за менш як два тижні до виборів.
- Рейтинг кандидатів від демократів і республіканців на президентських виборах США, згідно з опитуванням, становить по 48%. В опитуванні два тижні тому в Гарріс було 49% проти 46% у Трампа.