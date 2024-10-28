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Де Ниро и Ди Каприо поддержали Харрис на предвыборной гонке

Алена ИвашкивПонедельник, 28 октября 2024, 00:46
Де Ниро и Ди Каприо поддержали Харрис на предвыборной гонке
Камала Харрис, фото: Getty Images

Голливудские актеры Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо поддержали Камалу Харрис в предвыборной гонке и призвали избирателей в Филадельфии прийти на голосование за нового президента США.

Источник: CBS

Детали: Они вместе с другими актерами, среди которых Керри Вашингтон, Тесса Томпсон и Брайан Тайри Генри, появились на мероприятии городских властей Филадельфии в поддержку Харрис, чтобы увеличить явку избирателей.

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Леонардо Ди Каприо поддержал позицию Харрис по изменению климата.

Де Ниро открыто выражал свое пренебрежение к Трампу, используя разнообразную брань.

Прямая речь Де Ниро: "Меня так злит, что мы здесь говорим о таком куске дерьма, как Дональд Трамп".

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Напомним:

  • 25 октября общенациональные рейтинги кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа фактически сравнялись за менее чем две недели до выборов.
  • Рейтинг кандидатов от демократов и республиканцев на президентских выборах США, согласно опросу, составляет по 48%. В опросе две недели назад у Харрис было 49% против 46% у Трампа.

США
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